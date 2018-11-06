На данный момент у следствия есть 12 подозреваемых в заказе нападения на активистку Екатерину Гандзюк и накануне «пиарщики в крови» слили информацию об одном из них в СМИ.

Об этом заявил во время доклада с трибуны парламента генпрокурор Юрий Луценко, передает Украинская правда.

По его словам, по результатам профессионального расследования быстро было установлено, кем преступление организовано и выполнено.

В частности, было проведено 367 допросов, 21 экспертиза.

«Сегодня мы имеем подозрения относительно 12 человек, которые предположительно были заказчиками. Сама Гандзюк говорила о части из них. Мне лично она высказывала мнение о трех из этих лиц», - сказал Луценко.

Он добавил, что следствие считает доказанным вину исполнителя и организатора, и после ряда экспертиз дело будет передано в суд до конца этого года.

«Относительно заказчика следствие имеет версии, и я был уверен, что оно эффективно движется к завершению этой части расследования. До вчерашнего дня я был уверен, что мы сработаем эффективно. Но вчера, в результате пиара на крови, одна из версий вытекла в СМИ», - заявил генпрокурор.

Он отметил, что возмущен тем «пиаром на крови», который развернулся вокруг дела Гандзюк.

«Не представляю, что может делать ВСК без завершения следствия. Прокурор не даст доступа к любому документу следствия этого дела», - подчеркнул он.

«Утечка информации подорвала успешность следствия. Как парламентарий в прошлом мне понятно, что организаторам ВСК не нужен результат, а только пиар ради власти. Мы живем в извращенной атмосфере», - добавил Луценко.

Впоследствии он заявил о том, что подаст заявление об отставке Президенту Петру Порошенко в связи с этим делом.

Активистка Екатерина Гандзюк, на которую было совершено нападение 31 июля в Херсоне с применением кислоты, умерла 4 ноября.