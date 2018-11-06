Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал украинские власти виновными в погроме ромского поселения в Одесской области в 2002 году и обязал выплатить по 11 тыс. евро моральной компенсации каждому из 12 пострадавших ромов.

Об этом говорится в решении суда от 6 ноября, передают Українськi Новини.

Дело «Бурля и другие против Украины» касалась заявлений ромских семей, поданных против украинских властей из-за погрома, устроенного в 2002 году в поселке Петровка Одесской области.

«Они, в частности, утверждали, что государство несет ответственность за вторжение и разграбление их домов, поскольку местные власти в худшем случае были соучастниками нападения, а в лучшем случае ничего не сделали, чтобы предотвратить это», - сказано в решении.

ЕСПЧ единогласно постановил, что в данном деле есть нарушение ст. 8 (право на уважение дома) и ст. 14 (запрет дискриминации) Европейской конвенции о правах человека.

Суд также решил, что в отношении ряда заявителей были нарушения ст. 3 (запрещение бесчеловечного или унижающего достоинство обращения) Конвенции.

Суд отклонил аргументы украинского правительства о том, что власти не принимали участие в погроме.

ЕСПЧ также отметил, что решение правоохранителей не защищать данную группу лиц можно трактовать как унижающее достоинство.

Кроме того, по мнению суда, украинское следствие было неадекватным и характеризовалось отсутствием тщательности и независимости.

Ниже приведена хронология происшествия.

Заявителями были 19 украинских ромов, проживающих в Одесской области.

7 сентября 2002 года 17-летний этнический украинец был убит в деревне Петровка в Одесской области, предположительно ромами.

В ответ толпа местных жителей потребовала изгнания всех ромов из села.

Местный совет согласился с таким решением и потребовал от правоохранителей изгнать «социально опасных людей, независимо от этнического происхождения».

В тот вечер мэр поселка посоветовал ромам уйти от надвигающегося погрома.

В ту же ночь толпа, насчитывающая несколько сотен человек, обыскала дома заявителей и разгромила их.

Во время атаки присутствовали правоохранители, но они не пытались предотвратить разграбление домов и были сосредоточены исключительно на предотвращении человеческих жертв.

Уголовное дело по факту погрома было начато 10 сентября 2002 года.

Расследование, проведенное милицией, было окончательно остановлено в марте 2009 года.

Суд удовлетворил требования 17 из 19 заявителей и присудил 12 потерпевшим компенсацию в размере 11 тыс. евро каждому.

Еще 5 заявителям суд присудил по 9 тыс. евро компенсации.

Кроме того, суд установил, что ответственность за это преступление несут украинские власти.