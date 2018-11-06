Парламентская коалиция не поддерживает отставку генерального прокурора Юрия Луценко. Об этом заявила первый вице-спикер Ирина Геращенко выступая в парламенте, передает LIGA.net.

Фракция «Блок Петр Порошенко» не поддержит отставку Луценко с должности, подчеркнула Геращенко.

Она предположила, что партнеры БПП по коалиции придерживаются такой же позиции. Геращенко попросила спикера Андрея Парубия поставить этот вопрос на голосование, чтобы позиция коалиции была очевидна.

Рейтинговое голосование показало, что поддерживают заявление Луценко 38 депутатов. Сам проект постановления об отставке генпрокурора может быть поставлен на голосование после того, как заявление одобрит и направит в Раду Президент.

Как ранее сообщал ForUm, сегодня, 6 ноября, во время выступления в Верховной Раде с докладом о расследовании дела Екатерину Гандзюк генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что подает в отставку со своей должности.