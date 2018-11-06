Президент Петр Порошенко призвал политические силы не спекулировать на теме гибели активистки Екатерины Гандзюк и подчеркнул, что власть решительно настроена привлечь к ответственности ее убийц. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

«Не могу обойти молчанием событие, которое всколыхнуло все наше общество, всю Украину – это убийство активистки, волонтера Екатерины Гандзюк. Да, я твердо убежден – она ​​не умерла, она была убита. Трагическая развязка стала следствием преступного нападения. Иного мнения здесь точно быть не может», - заявил Порошенко.

Глава государства отметил: «Несмотря на эмоциональность очень многих заявлений, несмотря на то, что это преступление, и я это подчеркиваю, исходя из той информации, которую мне предоставили представители правоохранительных органов, это преступление в значительной мере раскрыто: найден убийца; помощники, которые признались; задержан организатор. Я не считаю, что оно раскрыт до конца и уверен, что нужно продолжать работу».

«Я хочу, чтобы поняли все, что политические спекуляции на этой теме точно не прояснят это дело, а наоборот еще больше его запутают. Призываю провластные и оппозиционные силы не бросаться голословными аргументами. И не дай Бог не делать пиар на крови», - подчеркнул Президент.

Порошенко также заявил: «Подчеркиваю, что нападения на активистов никоим образом не является частью государственной политики. Напротив, история последних лет показывает очень эффективное сотрудничество украинской власти и гражданского общества. И это эффективное сотрудничество было продемонстрировано и во время огромного волонтерского движения, которое помоло создать украинскую армию, помогло бороться с коррупцией в рядах Вооруженных сил и Министерства обороны через волонтерский десант. Активное участие волонтеров и общественных активистов в реформах, их приобщение к написанию законов. И практика показывает, что это правильная, эффективная, европейская форма сотрудничества».

По его словам, и в этом деле должен быть найден именно такой механизм объединения усилий, который позволит посадить преступников и в этом иметь доверие общества.

«Никому не будет разрешено, пользуясь этой ситуацией, дестабилизировать ситуацию в государстве», - заявил Президент.

«Хочу подчеркнуть, что вряд ли кто больше чем Президент заинтересован в том, чтобы это преступление было раскрыто, чтобы убийцы, организаторы и заказчики понесли необходимую ответственность. После того как дело переквалифицировано на убийство, им грозит, совершенно справедливо и объективно, пожизненная высшая форма наказания», - сказал Порошенко.

Напомним, активистка Екатерина Гандзюк, на которую было совершено нападение 31 июля в Херсоне с применением кислоты, умерла 4 ноября.

Генпрокурор Юрий Луценко подаст заявление об отставке в связи с этим делом.