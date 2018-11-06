Москва полностью заблокировала вопрос освобождения украинских заложников. Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко.

«Украинская сторона сегодня еще раз обратилась с требованием к представителям РФ немедленно предоставить официальный ответ на предложение передать им 23 преступников – россиян в обмен на политзаключенных Кремля. Также мы готовы помиловать несколько десятков сепаратистов в обмен на 20 украинцев – гражданских и военных – которые незаконно и годами удерживают в оккупированном Донбассе», – отметила она.

По словам Геращенко, она еще раз обратились к координатору ОБСЕ Тони Фришу относительно драматической судьбы подростков из Ясиноватой, которых боевики обещали отпустить к родителям еще 2 года назад, но до сих пор держат в донецком СИЗО.

«К сожалению, деструктивная позиция Москвы, которая откровенно заявила и о проведении «выборов» в ОРДЛО и пытается на полную вмешиваться в избирательную кампанию в Украине, ставя на лояльных кандидатов и кандидаток, лишь бы не Порошенко, полностью заблокировала вопрос освобождения заложников. За Сенцова борется весь мир и всему миру Москва демонстрирует презрение и недоговороспособность», – подытожила она.

Напомним, 4 апреля во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске украинская сторона заявила о готовности передать РФ 23 россиян, находящихся в украинских тюрьмах, в обмен на украинских политзаключенных, содержащихся в тюрьмах РФ.

Россия не ответила это на предложение.