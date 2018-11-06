Чешская полиция задержала в Праге нардепа от Радикальной партии Андрея Лозового. Об этом сообщил лидер политсилы Олег Ляшко.

«В Праге во время вылета на Киев полиция задержала Андрея Лозового. По словам самого Андрея, с которым я только что говорил, в аэропорту он покупал подарок маме, но евро, которые он хотел рассчитаться, оказались фальшивыми. Их помощнику Лозового «обменяли» в одном из киевских обменников», - заявил Ляшко.

По его словам, «валютных кидал уже ищет наша полиция, потому что «обменник» исчез».

«Ну а чешская полиция, я надеюсь, немедленно освободит Лозового, который стал жертвой обмана валютных мошенников, которых наверняка крышует власть, иначе бы они не действовали так дерзко», - написал политик.

Сам Лозовой сообщил, что его сняли с самолета, «как в кино».

«Завезли в ближайший участок. 8 часов держали там (когда шмонали – зачем-то заглядывали в уши). Но в конце концов разобрались, что я не совершил преступление, а наоборот - стал жертвой мошенников, поэтому в производстве чешской полиции я прохожу как потерпевший», - написал он.