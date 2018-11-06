также в разделеОбщество
6 ноября. Картина дня 12
Таиланд отменяет визовый сбор для украинцев 14
Геращенко: РФ полностью заблокировала освобождение заложников 19
В Староконстантинове возле воинской части задержали подозрительного мужчину 17
На Тернопольщине запретили русскоязычный культурный продукт 26
Порошенко лишил стипендии главврача райбольницы из-за смерти 12-летнего мальчика 17
Нападением Филлипса на украинского посла займется австрийская полиция 22
В Польше украинцев использовали для принудительной работы 24
В Roshen объяснили, как их продукция могла попасть в «Л/ДНР» 38
Хакеры атаковали сайт МинВОТ 22
Посольство: Британия игнорирует обращения по Филлипсу 16
НАБУ подтверждает завершение расследования дела Омеляна 15
В СБУ рассказали, в чем подозревают мать Бережной 98
Запорожского журналиста приговорили к 5 годам условно за сепаратизм 25
В харьковском метро задержали военного с гранатометом и взрывчаткой 30
Януковича вызвали в суд для последнего слова 28
У НАПК появились вопросы к Богуслаеву 22
Нардеп Паламарчук уволил помощника, который фигурирует в деле Гандзюк 22

Сегодня, 6 ноября, Высшая квалификационная комиссия судей Украины избрала шесть членов Общественного совета международных экспертов, которые будут отбирать судей в антикоррупционные суды, сообщает пресс-служба ВККС.

«Таким образом, создан ОСМЕ, который будет способствовать комиссии при проведении конкурсов на занятие вакантных должностей судей Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда», – говорится в сообщении.

В состав совета вошли эксперты в области антикоррупционного права с опытом судей, адвокатов, прокуроров и смежным опытом в этих сферах в таких странах как Англия, Канада, Дания, Литва, Македония.

В частности, в первый состав Общественного совета международных экспертов вошли: Аурелийус Гутаускас, Флеминг Си Денкер, Тед Зажечны, Мирьяна Лазарова Трайковски, Лорна Харрис, Сэр Энтони Хупер.

Напомним, Высшая квалификационная комиссия судей Украины 2 августа 2018 объявила конкурсы на 78 должностей судей Верховного Суда и 39 должностей судей Высшего антикоррупционного суда.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

20
Теги