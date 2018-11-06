Сегодня, 6 ноября, Высшая квалификационная комиссия судей Украины избрала шесть членов Общественного совета международных экспертов, которые будут отбирать судей в антикоррупционные суды, сообщает пресс-служба ВККС.

«Таким образом, создан ОСМЕ, который будет способствовать комиссии при проведении конкурсов на занятие вакантных должностей судей Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда», – говорится в сообщении.

В состав совета вошли эксперты в области антикоррупционного права с опытом судей, адвокатов, прокуроров и смежным опытом в этих сферах в таких странах как Англия, Канада, Дания, Литва, Македония.

В частности, в первый состав Общественного совета международных экспертов вошли: Аурелийус Гутаускас, Флеминг Си Денкер, Тед Зажечны, Мирьяна Лазарова Трайковски, Лорна Харрис, Сэр Энтони Хупер.

Напомним, Высшая квалификационная комиссия судей Украины 2 августа 2018 объявила конкурсы на 78 должностей судей Верховного Суда и 39 должностей судей Высшего антикоррупционного суда.