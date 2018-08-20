Около 00:37 неустановленный мужчина открыл стрельбу возле административного здания Харьковского горсовета. Вооруженный злоумышленник стрелял по охранникам и патрульным, прибывшим на место происшествия. Полицейские применили табельное оружие и обезвредили стрелка.

Полиция рассматривает несколько версий стрельбы.

Советник министра внутренних дел, народный депутат Антон Геращенко опубликовал фото нападавшего.

Также опубликовано видео с камер наблюдения внутри Харьковского горсовета, которые зафиксировали действия убийцы полицейского.

В Авдеевку Донецкой области после более годичного перерыва начали подавать газ.

В США почти разработан законопроект о санкциях, который может остановить строительство трубопровода «Северный поток-2» путем введения ограничений против компаний, вовлеченных в его строительство. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников, по словам которых, такие санкции обсуждаются и при необходимости могут быть введены в течение нескольких недель.

Военнослужащие ООС оттеснили российские оккупационные войска на Донбассе на несколько километров, сообщил координатор «Информационного сопротивления», народный депутат Дмитрий Тымчук.

Власти Киева намерены взыскать компенсацию за повреждение дорожного покрытия на улице Антоновича после сильного ливня с компании, которая выполняет работы по прокладке коммуникационных сетей.

Вчера, 19 августа, в результате проведения спецоперации полицейские задержали еще трех граждан, которые подозреваются следствием в организации и соучастии в совершении покушения на убийство сотрудницы Херсонского Екатерину Гандзюк. Об этом заявил председатель Национальной полиции Сергей Князев.

В результате ДТП возле села Песчаное Волчанского района два человека погибли на месте, еще одна женщина умерла в карете скорой помощи.

В Украине завершены испытания снарядов для артиллерийской системы «Гиацинт» и начато их серийное производство.

В воскресенье, 19 августа, во время отдыха на Азовском море в районе села Стрелковое погибли 5 мужчин.

В результате ДТП на автодороге Н-31 Днипро-Царычанка-Кобеляки-Решетиловка, в районе поселка городского типа Обуховка Днипровского района пострадали 16 человек.

В центре Киева прошла репетиция парада ко Дню Независимости Украины, который запланирован на 24 августа.