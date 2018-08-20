В США почти разработан законопроект о санкциях, который может остановить строительство трубопровода «Северный поток-2» путем введения ограничений против компаний, вовлеченных в его строительство. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников, по словам которых, такие санкции обсуждаются и при необходимости могут быть введены в течение нескольких недель, передает Радио Свобода.

По данным WSJ, в настоящее время в Вашингтоне решают, вводить ли ограничительные меры только против компаний-трубопрокатчиков, или распространить их на организации, в том числе банки, которые финансируют проект.

Белый дом дорабатывает санкции совместно с Госдепартаментом, Министерством торговли и энергетическими департаментами. Вашингтон заранее сообщит Евросоюз о введении новых мер, говорится в статье.

Американская сторона считает, что новый трубопровод усилит и без того высокую зависимость Европы от российского газа, укрепив «политический рычаг Кремля» и существенно увеличив его доходы.

Строительство «Северного потока-2» стало одной из тем, которые 18 августа обсудили канцлер Германии Ангела Меркель и российский президент Владимир Путин. Перед переговорами Меркель заявила, что и после запуска нового газопровода Украина должна сохранить за собой роль газового транзитера. Путин заявил, что этот газопровод - исключительно экономический проект.

Американский президент и другие представители его администрации неоднократно критиковали проект «Северный поток-2». Часть стран ЕС и Украиной прямо призывали заблокировать его строительство, утверждая, что он поставит под угрозу энергетическую безопасность Украины и Евросоюза.

В строительстве газопровода, который должен пройти из России в Германию по дну Балтийского моря, участвуют, в частности, компании из Германии и Австрии. Власть в этих странах утверждает, что речь идет о сугубо экономическом проекте.