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В центре Харькова вооруженный мужчина открыл огонь по полицейским и ранил одного из стражей порядка.

Как сообщает пресс-служба полиции, информация о выстрелах у горсовета поступила в полицию около 00:37. По указанному адресу отправился наряд патрульной службы. Полицейские увидели возле здания горсовета раненого охранника, рядом стоял мужчина, который начал стрелять по патрульным. Одна из пуль попала в полицейского.

Как сообщил с места происшествия начальник ГУНП в Харьковской области Олег Бех, согласно Закону Украины «О Национальной полиции» патрульные применили табельное огнестрельное оружие и обезвредили нападавшего. Сейчас его личность устанавливается. В результате происшествия в больницу с огнестрельными ранениями были доставлены охранник горсовета и полицейский. Несмотря на усилия медиков, правооохранитель скончался. Другой раненый находится в стабильном тяжелом состоянии.

Сейчас на месте происшествия работают руководство ГУНП, следователи СУ, следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции, эксперты-криминалисты. Следователи следственного управления открыли уголовные производства по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) и ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.

Следствие продолжается.
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