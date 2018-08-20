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В центре Киева прошла репетиция парада ко Дню Независимости Украины, который запланирован на 24 августа.

В связи с этим в центре Киева было перекрыто движение транспорта, сообщает Укринформ.

По центральной улице столицы прошли колонны военнослужащих ВСУ, Государственной службы чрезвычайных ситуаций, СБУ и других подразделений.

Также по Крещатику прошла военная техника, а в небе пролетели самолеты и вертолеты.

Посмотреть на репетицию пришли тысячи киевлян.

Напомним, 18 августа в центре Киева состоялась первая репетиция парада.

22 августа состоится последняя репетиция парада, на которой военные будут в праздничной форме.
ForUm

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