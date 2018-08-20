В центре Киева прошла репетиция парада ко Дню Независимости Украины, который запланирован на 24 августа.
В связи с этим в центре Киева было перекрыто движение транспорта, сообщает Укринформ.
По центральной улице столицы прошли колонны военнослужащих ВСУ, Государственной службы чрезвычайных ситуаций, СБУ и других подразделений.
Также по Крещатику прошла военная техника, а в небе пролетели самолеты и вертолеты.
Посмотреть на репетицию пришли тысячи киевлян.
Напомним, 18 августа в центре Киева состоялась первая репетиция парада.
22 августа состоится последняя репетиция парада, на которой военные будут в праздничной форме.
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