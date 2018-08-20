В Украине завершены испытания снарядов для артиллерийской системы «Гиацинт» и начато их серийное производство. Об этом сообщил Президент Петр Порошенко.

«Завершено испытание 152-мм снарядов для артиллерийской системы «Гиацинт». В настоящее время Государственная акционерная холдинговая компания «Артем» переходит к серийному производству 152-мм снарядов, которые уже в ближайшее время будут поставляться в украинское войско», - говорится в Facebook Главы государства.

Следующим шагом, по словам Порошенко, будет переход в короткий срок к производству снарядов и для других артиллерийских систем в калибрах от 100мм к НАТОвскому калибру в 155мм.

«Продолжаем усиливать обороноспособность украинского войска!» - резюмировал Президент.