Опубликовано видео с камер наблюдения внутри Харьковского горсовета, которые зафиксировали действия убийцы полицейского.

Видеозапись, которая оказалась в распоряжении NewsRoom, начинается в тот момент, когда преступник уже находится в холле мэрии. В дальнем углу кадра (возле входной двери) можно рассмотреть лежащего на полу раненого охранника. Какое-то время злоумышленник стоит на месте, а после начинает что-то говорить и делает два выстрела в сторону входа. Стоит отметить, что один раз пистолет дает осечку, которую мужчина самостоятельно нейтрализует.

Вскоре на место прибывают патрульные, один из которых заглядывает внутрь. После этого подозреваемый подходит вплотную к двери, делает один залп - и отходит назад. Злоумышленник меняет магазин и снова направляется ко входу. Мужчина стреляет трижды, переступает через раненого охранника - а затем выходит из здания, продолжая вести огонь. Эти выстрелы и стали смертельными для Дмитрия Кириенко. По информации источника издания, злоумышленник был застрелен, когда у него закончились патроны.

Напомним, 20 августа около 00:37 неустановленный мужчина открыл стрельбу возле административного здания Харьковского горсовета. Вооруженный злоумышленник стрелял по охранникам и патрульным, прибывшим на место происшествия. Он также стрелял по автомобилю Skoda, в котором находился ребенок.

Полицейские применили табельное оружие и обезвредили стрелка.

В результате происшествия в больницу с огнестрельными ранениями были доставлены охранник учреждения и патрульный полицейский. Несмотря на усилия медиков, полицейский скончался. Другой раненый находится в стабильном тяжелом состоянии.

Полиция рассматривает три версии произошедшего.

Мужчина, открывший стрельбу, предварительно был под влиянием алкоголя.