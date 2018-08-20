Вчера, 19 августа, в результате проведения спецоперации полицейские задержали еще трех граждан, которые подозреваются следствием в организации и соучастии в совершении покушения на убийство сотрудницы Херсонского Екатерину Гандзюк. Об этом заявил председатель Национальной полиции Сергей Князев во время брифинга на Львовщине, сообщает департамент коммуникации Нацполиции.

Так, по его словам, 19 августа, в результате проведения спецоперации, полицейскими по подозрению в совершении указанного преступления задержаны еще трое граждан в порядке ст. 208 УПК Украины. Всего по данному делу задержаны пять человек.

«Сейчас в отношении пятерых мужчин ведется уголовное расследование. Материалы об избрании меры пресечения в отношении задержанных будут направлены в суд», - сообщил Князев.

Он добавил, что большинство из задержанных принимали участие в антитеррористической операции на востоке Украины.

«Если гражданин, несмотря на его героические поступки в прошлом, совершил правонарушение, он будет привлечен к уголовной ответственности на равных правах», - подчеркнул Князев.

Как сообщал ForUm, утром 31 июля в Херсоне неизвестный облил управляющую делами Херсонского городского совета Катерину Гандзюк концентрированной серной кислотой.

Изначально нападение было квалифицированно как хулиганство. Позже дело переквалифицировали как нанесение тяжких телесных повреждений с целью запугивания. 1 августа дело в третий раз переквалифицировали в покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью.

3 августа полиция задержала подозреваемого в нападении. Им оказался житель Херсона Николай Новиков.

6 августа Херсонский городской суд постановил взять под стражу Новикова до 1 октября включительно.

Также установлено место продажи кислоты, которой облили чиновницу.

17 августа сотрудники полиции задержали двух человек, которые подозреваются в организации и соучастии в совершении покушения.