В воскресенье, 19 августа, во время отдыха на Азовском море в районе села Стрелковое погибли 5 мужчин.

Как сообщает пресс-служба Главного управления ГосЧС в херсонской области, все они купались вне зоны пляжа и действия спасательного поста в необорудованных для этого местах.

«В тот день штормило, были волны. Купаться в этом месте при таких условиях весьма опасно. Визуально волны вроде бы несут к берегу, а нижнее течение отбрасывает назад, срабатывает так называемый принцип «обратной тяги». И вот такой трагический исход», - говорится в сообщении.

Среди погибших 35-летний житель Харькова, 49-летний житель Днипра, 43-летний и 42-летний жители Кривого Рога и 33-летний житель Геническа.

Еще несколько человек в таких условиях удалось спасти.

В этот же день произошло еще одна трагедия. В полдень на Днепро-Бугском лимане возле села Софиевка Белозерского района утонул 12-летний подросток. Установлено, что парень упал в воду, идя по трубе насосной станции, и не вынырнул. Погибший – житель села Широкая Балка.