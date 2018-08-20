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В Авдеевку Донецкой области после более годичного перерыва начали подавать газ. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць.

«Авдеевка получила газ. Сейчас продолжаются работы по проверке систем газоснабжения и подключение абонентов в многоэтажках. На этих работах задействованы 170 работников «Донецкоблгаза» и 25 единиц техники. Сегодня усилия газовиков сосредоточены на Авдеевке, завтра обещают начать работы в одном-двух поселках Ясиноватского района», – отметил он.

По словам Куця, Фактически работы по подключению начались в субботу. За это время газ получил 21 абонент в частном секторе Авдеевки и тридцать – в поселке Нетайлово.

«По словам работников облгаза, затрудняют работы люди, которые не хотят пускать газовиков в свои дома. Большая просьба к жителям: следите за объявлениями в своих населенных пунктах, обеспечивайте доступ работникам облгаза к газовому оборудованию - все они в униформе, при себе имеют соответствующие удостоверения. Не сомневаюсь, что все заинтересованы в том, чтобы в домах появилось голубое топливо», – подчеркнул он.

Напомним, Авдеевка и семь поселков Ясиноватского района оставались без газа с 7 июня 2017 года, когда в результате боевых действий был поврежден газопровод Макеевка-Авдеевка. Теперь город и близлежащие поселки будут получать газ из нового газопровода Очеретино-Авдеевка.
ForUm

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