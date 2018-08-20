также в разделеПроисшествия
У полиции – три версии стрельбы в Харькове 57
В ДТП под Киевом погибли 4 человека 27
Во время шторма на Херсонщине утонули 5 мужчин 62
В зоне ООС – 20 обстрелов за сутки, потерь нет 15
В Виннице из горящей тюрьмы эвакуировали сотню человек 34
На Харьковщине в ДТП с участием экс-чиновника погибли 3 человека 47
У горсовета в Харькове произошла перестрелка: патрульный и стрелок погибли 76
ДТП с патрульными в Сумах: Toyota Prius перевернулась, пострадали 5 человек 79
На винницкой окружной столкнулись легковушка и микроавтобус: есть жертвы 34
Волна пожаров на Николаевщине: спасатели и полиция подозревают поджог 24
С начала лета в Украине на воде и в ДТП погибли более сотни детей 21
Стычки в Вишневом: 18-летнему обидчику полицейских грозит 5 лет тюрьмы 43
ДТП с украинцами в Польше: Водитель автобуса превысил скорость 20
Боевики 43 раза открывали огонь по украинским позициям: двое военных погибли 29
Российские пограничники избили и завернули домой украинца 291
В Польше разбился автобус с украинскими туристами 52
На Закарпатье горный поток размыл мост и подтопил дома 44
Боевики 40 раз обстреляли позиции ВСУ, ранены двое военных 16

 

В результате ДТП на автодороге Н-31 Днипро-Царычанка-Кобеляки-Решетиловка, в районе поселка городского типа Обуховка Днипровского района пострадали 16 человек.

По данным ГосЧС, информация об аварии поступила 20 августа в 07:10.

По прибытию спасателей на место происшествия установлено, что, вероятно, водитель грузового автомобиля «MAN» не справился с управлением и совершил столкновение с рейсовым автобусом «Эталон», который двигался по маршруту Днипро-Заря.

В результате ДТП пострадали 16 человек, из них 1 ребенок, который направлен в областную детскую клиническую больницу, 2 человека направлены в 16 городскую больнице, 13 человек – в 6 городской больницу Днипра.

Сотрудники ГосЧС убрали бетонные столбы, упавшие в результате ДТП на проезжую часть.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

50
Теги