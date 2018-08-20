В результате ДТП на автодороге Н-31 Днипро-Царычанка-Кобеляки-Решетиловка, в районе поселка городского типа Обуховка Днипровского района пострадали 16 человек.

По данным ГосЧС, информация об аварии поступила 20 августа в 07:10.

По прибытию спасателей на место происшествия установлено, что, вероятно, водитель грузового автомобиля «MAN» не справился с управлением и совершил столкновение с рейсовым автобусом «Эталон», который двигался по маршруту Днипро-Заря.

В результате ДТП пострадали 16 человек, из них 1 ребенок, который направлен в областную детскую клиническую больницу, 2 человека направлены в 16 городскую больнице, 13 человек – в 6 городской больницу Днипра.

Сотрудники ГосЧС убрали бетонные столбы, упавшие в результате ДТП на проезжую часть.