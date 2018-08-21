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Президент США Дональд Трамп заявил, что может рассмотреть возможность снятия санкций, введенных в адрес РФ, если российская власть предпримет меры к сотрудничеству с США по вопросам ситуации в Сирии и Украине.

Свое мнение Трамп высказал в эксклюзивном интервью информационному агентству Reuters в понедельник, 20 августа, сообщает DW.

Помимо этого, Трамп сказал, что считает вторую встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном как «очень вероятную».

Президент США сообщил, что у него «хорошие отношения» с Кимом, однако отказался от более подробного комментария и не привел никаких подробностей предполагаемого нового саммита. Трамп полагает, что Северная Корея предприняла необходимые меры к денуклеаризации страны.

Однако американский президент пожаловался, что Китай в вопросе контактов с КНДР не помогает так, как раньше. По мнению Трампа, поводом для этого стал торговый конфликт между Вашингтоном и Пекином.

Как сообщалось, Соединенные Штаты введут новые санкции против России из-за использования химического оружия во время отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Великобритании.

Ожидается, что эти санкции вступят в силу примерно 22 августа 2018 года.
ForUm

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