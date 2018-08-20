Власти Киева намерены взыскать компенсацию за повреждение дорожного покрытия на улице Антоновича после сильного ливня с компании, которая выполняет работы по прокладке коммуникационных сетей. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе городского головы.

Мэр столицы Виталий Кличко осмотрел, как отремонтировали поврежденный участок проезжей части на улице Антоновича, где сегодня утром уже открыли движение транспорта.

Он подчеркнул, что уже работает комиссия, которая должна представить окончательные выводы причин подтопления, которое произошло на Крещатике, улицах Эспланадной, Бассейной, Антоновича.

По словам председателя КК «Киевавтодор» Александра Густелева, одной из причин «большой воды» на улице Антоновича стало нарушение технологии работ частной компанией и ее подрядчиками. Работы там выполняет ООО «Термотехнолоджи». Через незакрытые котлованы вода попала под землю и размыла основание дороги.

«Значительные массы дождевой воды через открытые котлованы пошли на проезжую часть и разрушили конструктивные слои дорожного покрытия. С 02:00 19 августа дорожники непрерывно работали над ликвидацией последствий аварийной ситуации», - отметил руководитель« Киевавтодора ».

Мэр столицы дал поручение заместителю председателя КГГА Петру Пантелееву и городскому «благоустройству» проверить все участки в городе, где происходит ремонт или переложение коммуникаций, и контролировать соблюдение технологии и сроков работ. Из частной компании, действия которой привели к чрезвычайной ситуации на Антоновича, город будет требовать возмещения нанесенных убытков.

«Наши юристы уже работают», - заявил Кличко.

Он также дал поручение руководителю «Киевавтодора» лично контролировать работы по очистке систем ливневой канализации в столице. Отдельно мэр поручил городским службам проверить торговые центры, где есть подземные помещения.

«Там в безупречном состоянии должны быть все системы безопасности и насосы для откачки воды, которые сработают в случае чрезвычайной ситуации. Если будут найдены нарушения, к владельцам центров будут применять санкции», - сказал мэр.

Напомним, вечером 18 августа в Киеве прошел сильный ливень, в результате чего улицы города в очередной раз затопило.

Вследствие непогоды и подтоплений автомобильное движение в центре города было парализовано. Некоторые кафе, развлекательные заведения и подземные паркинги в торговых центрах залило водой. Утром в воскресенье в городе практически не было ограничений движения - кроме улицы Антоновича.