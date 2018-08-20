В результате ДТП возле села Песчаное Волчанского района два человека погибли на месте, еще одна женщина умерла в карете скорой помощи.

По данным пресс-службы полиции Харьковской области, авария произошла 19 августа около 15:00.

Предварительно установлено, что на автодороге «Харьков - Волчанск» произошло столкновение автомобилей «ВАЗ» и «Lexus». От полученных в результате аварии травм 77-летний водитель и 63-летняя пассажирка автомобиля «ВАЗ» погибли на месте. Еще одна 74-летняя пассажирка «ВАЗ» скончалась в карете скорой помощи.

64-летний водитель транспортного средства «Lexus» получил ушиб грудной клетки, состояние его здоровья медики оценивают как удовлетворительное.

Информация о происшествии внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений Волчанского отдела полиции.

По данным УНИАН, управлял автомобилем Lexus бывший главный архитектор Харькова, фигурант уголовного производства о хищении коммунальных земель по кооперативной схеме Сергей Чечельницкий.

«Это огромная неприятность. Я не могу сейчас говорить, извините, пожалуйста», - сказал экс-чиновник в комментарии изданию, после чего положил трубку.