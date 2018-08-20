Военнослужащие ООС оттеснили российские оккупационные войска на Донбассе на несколько километров, сообщил координатор «Информационного сопротивления», народный депутат Дмитрий Тымчук.

«Несколько дней назад подразделениями «королевской бригады» ВСУ (24 ОМБр им. короля Даниила) совместно с ротой глубинной разведки отдельного разведывательного батальона были проведены мероприятия по вытеснению российских оккупационных войск от населенных пунктов для предотвращения ведения ими огня по мирным жителям», - написал он в Facebook.

Результатом этого стало завершение создания кольца безопасности вокруг города Торецк и образование буферной зоны вокруг КПВВ «Майорское».

«Вместе с тем под полный контроль Объединенных сил перешел населенный пункт Шумы и дачный массив этого населенного пункта, трасса вдоль водопровода и дачный массив поселка Шахты 6-7. Всего взято под контроль более десяти квадратных километров территории так называемой «серой зоны», - подчеркнул Тымчук.

По данным группы ИС, операция была тщательно спланирована и организована и стала большой неожиданностью для противника – украинские войска ночью заняли только что оборудованные позиции российско-оккупационных войск, которые те обустроили для проведения обстрелов как Объединенных сил, так и мирного населения.

Во время выполнения задания противник оказывал сопротивление и пытался отбить некоторые позиции. В ходе боестолкновения погиб младший сержант ВСУ Дмитрий Украинский.

«Все задачи были выполнены успешно благодаря опыту, профессионализму, личному мужеству и решимости командира «королевской бригады» Валерия Гудзя, его солдат и офицеров, таких как Роман Ботнарь, Сергей Завягин, Роман Коренюк, Дмитрий Бондарев, Олег Телюк, командира роты глубинной разведки разведывательного батальона Олега Ляденко, командира взвода роты глубинной разведки Зураба Чхилидзе», - отметил нардеп.

Напомним, с начала проведения операции Объединенных сил военные обеспечили полный контроль над линией соприкосновения с противником и взяли под контроль около 15 квадратных километров украинской территории.