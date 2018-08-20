Сегодня, 20 августа, Шевченковский райсуд Киева продлил до 8 сентября арест руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана. Об этом на своей странице в Facebook сообщил его адвокат Валентин Рыбин.

«Владимиру Рубану сегодня продлили меру пресечения в виде содержания под стражей только до 08.09.18», - написал он.

Рыбин такеж прогнозирует, что слушания по делу начнутся не раньше октября-ноября.

Как сообщал ForUm, Рубан был задержан 8 марта на линии разграничения в зоне АТО.

Ему вменяют подготовку террористического акта и незаконное владение оружием.

Он отрицает все обвинения.

9 марта суд арестовал Рубана на 60 суток без права залога, затем арест был продлен до 2 июня.

24 мая Апелляционный суд Киева оставил Рубана под стражей.

25 июня Шевченковский районный суд Киев продлил арест Рубана до 23 августа.

Правоохранители завершили расследование по делу нардепа Надежды Савченко и Рубана.

Адвокат заявил, что Рубан якобы хотел пойти на сделку со следствием, чтобы быть обменянным и добиться возвращения в Украину военнослужащих Украины».