Полиция рассматривает несколько версий стрельбы в центре Харькова, в результате которой погиб патрульный.

Об этом сообщил народный депутат и член коллегии Министерства внутренних дел Антон Геращенко.

«Одна из них, это то, что нападение спровоцировано какими-то действиями городских властей по отношению к застреленному преступнику или членам его семьи. Другая версия касается возможных психических отклонений, усиленных употреблением алкоголя или наркотиков. Взяты образцы для анализа на этот счет», - написал он в Facebook.

По словам Геращенко, о том, что нападавший был не в себе, свидетельствует тот факт, что он стрелял не только в охранников городского совета и полицейских, но и просто по колесам проезжавшего мимо автомобиля «Шкода Октавия».

«Третья версия – нападение было совершено из хулиганских мотивов», - добавил нардеп.

После установления личности преступника будут более точно установлены мотивы этого бессмысленного нападения, повлекшегося за собой трагедию.

В ходе нападения, тяжелые ранения (пулю в спину) получил охранник харьковского городского совета 1970 года рождения. Он находится в больнице неотложной скорой помощи.

«Выполняя свой долг, во время задержания вооруженного преступника погиб 29-летний харьковский патрульный Дмитрий Кириенко», - сообщил Геращенко.

Напомним, 20 августа около 00:37 неустановленный мужчина открыл стрельбу возле административного здания Харьковского горсовета. Вооруженный злоумышленник стрелял по охранникам и патрульным, прибывшим на место происшествия. Полицейские применили табельное оружие и обезвредили стрелка.

В результате происшествия в больницу с огнестрельными ранениями были доставлены охранник учреждения и патрульный полицейский. Несмотря на усилия медиков, полицейский скончался. Другой раненый находится в стабильном тяжелом состоянии.