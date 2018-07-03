Верховная Рада приняла закон, которым разрешается автоматизированный арест средств лица, имеющего алиментную задолженность, в рамках исполнительных производств о взыскании алиментов.

Также ВР во втором чтении приняла законопроект, направленный на сохранение украинских лесов и предотвращение контрабанды необработанных лесоматериалов.

Кроме того, депутаты приняли изменения в закон «О рекламе» (относительно использования отдельных элементов благоустройства и контактной сети при осуществлении рекламной деятельности) (№3454).

В Киеве на улице Большой Василькивской возле ресторана неизвестный подстрелил мужчину. Позже пострадавший скончался в больнице.

Военнослужащие отдельной механизированной бригады из состава Объединенных сил создали новые опорные пункты и взяли под контроль дороги возле поселка Золотого-4 в Луганской области.

Во время этапирования в Ростов-на-Дону украинский политзаключенный Павел Гриб был жестоко избит другими российскими заключенными.

На железнодорожном перегоне около села Путиловка Великомихайловского района Одесской области сошел с рельсов грузовой поезд, перевозивший зерно и удобрения.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян утверждает, что министерство обеспечило возвращение всех застрявших украинцев из-за границы.

Кабинет Министров внес на рассмотрение парламента проект закона «О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно криминализации контрабанды товаров».

В частном детском лагере Переяслав-Хмельницкого района в результате массового пищевого отравления пострадали 12 детей, один ребенок находится в коме.

В Киеве полиция задержала особо опасного преступника Виталия Суржана, который сбежал из зала Миргородского суда.

Автомеханик Lexus Константин Кузнецов заявил, что фигурантка смертельного ДТП в Харькове Елена Зайцева двигалась на скорости более 100 км/час.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко подписал приказ, регламентирующий выполнение командирами всех уровней управления исполнения Закона Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете их символики».

В ночь со 2 на 3 июля почти в одной точке на юг от Бердянска кораблем береговой охраны ФСБ РФ задержаны 2 судна, которые шли в и из Мариуполя.

США не признают аннексию Крыма Россией. Об этом 2 июля на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.