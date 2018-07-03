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В Киеве на улице Большой Василькивской возле ресторана неизвестный подстрелил мужчину, сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

Пострадавшего с телесными повреждениями госпитализировали. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Злоумышленник с места происшествия скрылся.

На месте работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, общаются со свидетелями и очевидцами, а также проводят осмотр места преступления.
ForUm

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