Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко подписал приказ, регламентирующий выполнение командирами всех уровней управления исполнения Закона Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете их символики».

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, обнародовав фотокопию соответствующего приказа.

«Подписал приказ Генерального штаба, который четко регламентирует выполнение командирами (начальниками) всех уровней управления Закона Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет их символики». Это подтверждение правильности нашего курса», – отметил он.

Муженко также назвал присвоение названий украинских городов частям российской армии «маркировкой территории и озвучиванием претензий на земли других народов».

«О присвоении так называемых почетных наименований частям российской армии. 1. Украинская армия имеет собственные военно-исторические традиции и действия России никак на нас не влияют. 2. Своими решениями россияне продолжают свою давнюю традицию - воровать чужую историю и славу. 3. Это маркировка территории и озвучивание претензий на земли других народов, к которым Россия имеет никакого отношения. 4. Это четкий сигнал нам и миру, что агрессор не собирается останавливаться на Донбассе и Крыме. Он также направлен на мобилизацию пророссийских сил на территории Украины. 5. Традиции современной российской армии - это удивительная смесь русско-имперских и советских мифов», – отметил глава Генштаба ВСУ.

«Для Вооруженных сил Украины осознанием этого стал 2014-й, когда каждый из нас сделал свой выбор», – подытожил он.

Напомним, ранее Президент России Владимир Путин подписал указы о присвоении частям российской армии названий украинских городов.