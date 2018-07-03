США не признают аннексию Крыма Россией. Об этом 2 июля на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, сообщает Голос Америки.

«Мы не признаем российскую попытку аннексии Крыма. Мы согласились, что наши мысли с Россией в этом вопросе расходятся. И наши крымские санкции в отношении России будут оставаться до тех пор, пока Россия не вернет полуостров Украине», - заявила она.

Это заявление прозвучало в ответ на вопрос одного из присутствующих журналистов, который, ссылаясь на заявление советника по нацбезопасности Джона Болтона в воскресенье, поинтересовался, оставляет США двери открытыми к признанию аннексии Крыма Россией в будущем.

Напомним, ранее Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналиста о том, признают ли США Крым в составе России, сказал: «Посмотрим».

По просьбе корреспондента телеканала CBS объяснить позицию президента, советник по нацбезопасности США Джон Болтон сказал, что он думает, что «президент часто говорит «мы посмотрим», чтобы показать, что он готов вести переговоры с иностранными лидерами по широкому кругу вопросов и услышать их позиции. Президент Путин достаточно четко выразил свою позицию в этом вопросе. Я ответил - нам придется согласиться, что мы имеем разные позиции по Украине».

16 июня американское издание BuzzFeed News со ссылкой на собственные источники утверждает, что Дональд Трамп на саммите «Большой семерк» сказал мировым лидерам, что Крым - российский, потому что все там говорят по-русски.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что ей ничего не известно по поводу возможных слов Трампа.

В Государственном департаменте подчеркнули неизменность основных принципов политики Соединенных Штатов по отношению к аннексированному Крыму.