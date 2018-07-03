Кабинет Министров внес на рассмотрение парламента проект закона «О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно криминализации контрабанды товаров».

Соответствующий проект документа зарегистрирован в Раде под №8543, сообщает «Экономическая правда».

При этом народные депутаты в ходе утреннего заседания не поддержали включение законопроекта в повестку дня сессии. Такое предложение набрало всего 135 голосов.

Проектом закона предлагается внести изменения в часть первую статьи 201 Уголовного кодекса и предусмотреть уголовную ответственность за перемещение товаров через таможенную границу Украины вне таможенного контроля или с сокрытием от таможенного контроля, совершенное в крупных размерах.

Наказывать за такое нарушение предложено лишением свободы на срок от 3 до 7 лет, а при повторном нарушении или должностным лицом – от 5 до 12 лет с конфискацией имущества, а совершенном организованной группой лиц – до 15 лет с конфискацией.

Вместе с тем, указанная статья дополняется примечанием, согласно которому контрабанда товаров считается совершенной в значительных размерах, если их стоимость в 500 и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, в крупных размерах – если их стоимость в 2000 и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, в особо крупных размерах – если их стоимость в 5000 и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.

Как отмечается в пояснительной записке, на сегодня предусмотрена уголовная ответственность только за контрабанду культурных ценностей, ядовитых, сильнодействующих, взрывчатых веществ, радиоактивных материалов, оружия или боеприпасов, частей огнестрельного нарезного оружия, а также специальных технических средств негласного получения информации.

При этом, за совершение правонарушения по незаконному перемещению товаров через таможенную границу, независимо от их объемов и размера наступает только административная ответственность в соответствии с Таможенным кодексом.

Вместе с тем, как указывают авторы законопроекта, нелегальное перемещение продукции и товаров через государственную границу имеет крайне негативный экономический аспект, негативно влияет на развитие национальной экономики и создает угрозу экономической и социальной безопасности Украины.

Как ранее сообщал ForUm, 20 июня Кабинет Министров принял план действий, направленных на борьбу силовых ведомств с контрабандой на таможне.

Согласно плану, с 21 июня по 31 декабря 2018 года будет реализован экспериментальный проект по созданию условий для предупреждения уклонения от уплаты таможенных платежей.

Министр внутренних дел Арсен Аваков призвал правительствовнести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о возвращении уголовной ответственности за контрабанду товаров.