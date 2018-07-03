На железнодорожном перегоне около села Путиловка Великомихайловского района Одесской области сошел с рельсов грузовой поезд, перевозивший зерно и удобрения, сообщает отдел коммуникации областного главка полиции
Предварительно установлено, что машинист поезда превысил допустимую скорость движения, в результате чего грузовой поезд сошел с рельсов.
12 вагонов поезда легли на бок и еще у 12 – оторвало ходовую часть. На месте аварии химических и огнеопасных веществ не обнаружено.
Сейчас движение поездов в направлении Одесса - Киев приостановлено.
Пострадавших нет. Проводится проверка.
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