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На железнодорожном перегоне около села Путиловка Великомихайловского района Одесской области сошел с рельсов грузовой поезд, перевозивший зерно и удобрения, сообщает отдел коммуникации областного главка полиции

Предварительно установлено, что машинист поезда превысил допустимую скорость движения, в результате чего грузовой поезд сошел с рельсов.

12 вагонов поезда легли на бок и еще у 12 – оторвало ходовую часть. На месте аварии химических и огнеопасных веществ не обнаружено.

Сейчас движение поездов в направлении Одесса - Киев приостановлено.

Пострадавших нет. Проводится проверка.
ForUm

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