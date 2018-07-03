Во время этапирования в Ростов-на-Дону украинский политзаключенный Павел Гриб был жестоко избит другими российскими заключенными. Об этом на своей странице в Facebook сообщил его отец Игорь Гриб.

«Два часа назад адвокат Марина Дубровина пробилась в СИЗО-4 на свидание к Павлу. Он сообщил, что во время этапирования в Ростов-на-Дону был жестоко избит другими российскими заключенными, когда те узнали, по какой статье Паша обвиняется. Они забрали все вещи и продукты питания, которые накануне передали украинские консулы. Он остался в одних шортах и ​​майке. Ни средств гигиены, ни сменного белья нет», – написал он.

Отец Павла отметил, что, по словам сына, такое отношение со стороны других заключенных будет и в дальнейшем.

«Один сильный удар в область живота может привести к разрыву обратной вены, как следствие - внутреннее кровотечение и смерть. Никто не сможет оказать квалифицированную медицинскую помощь. Павла постоянно мучает сильная головная боль, слабость. Отсутствие лекарств только ухудшает и без того ужасное состояние здоровья», – подчеркнул он.

Как сообщал ForUm, 24 августа 2017 года 19-летний украинец Павел Гриб поехал в Беларусь и исчез.

7 сентября ФСБ официально подтвердила задержание украинца.

15 декабря 2017 года суд города Краснодар продлил арест Грибу до 4 марта.

Украинца обвиняют в подготовке к террористическому акту на школьной линейке в Сочи.

2 марта суд города Краснодар продлил арест украинцу до 4 мая, затем – до 4 июля.