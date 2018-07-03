В ночь со 2 на 3 июля почти в одной точке на юг от Бердянска кораблем береговой охраны ФСБ РФ задержаны 2 судна, которые шли в и из Мариуполя. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель проекта «Майдан Иностранных Дел» Андрей Клименко.



«02.07.18 ориентировочно в 20:30 мч на расстоянии 12 морских миль (22 км) к югу от Бердянской косы, 46 ° 25'59 "N 36 ° 45ь52" E, береговой охраной ФСБ РФ задержан турецкий сухогруз HALISDEMIR (IMO: 9517331), судно идет из Мариуполя в Туркель (Турция). Продолжительность задержки: 20:30 - 22:30 = 2 ч», – написал он.

«03.07.18 ориентировочно в 00:30 мч на расстоянии 11 морских миль (20 км) к югу от Бердянской косы, 46 ° 28ь06 "N 36 ° 50ь34" E, береговой охраной ФСБ РФ задержан турецкий сухогруз NAZLIM (IMO: 7802122), судно идет в Мариуполь. Продолжительность задержки: 00:30 - 3:30 = 3 ч», – сообщил Клименко.

«Если МИД Украины оперативно добавит эти факты к «морскому» иску Украины в международный суд, то через год-два их туда добавят, а лет через 5 рассмотрят», – подчеркнул он.

Напомним, ФСБ РФ начала досмотр судов, направляющихся в Украину.

В то же время украинская разведка заявила об активизации деятельности кораблей береговой охраны пограничной службы ФСБ и Черноморского флота ВМФ РФ в акватории Азовского моря.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов считает, что в Азовском море и на его побережье возможны провокации в связи с усилением десантных возможностей РФ.