В частном детском лагере Переяслав-Хмельницкого района в результате массового пищевого отравления пострадали 12 детей, один ребенок находится в коме, сообщает пресс-служба Департамента здравоохранения Киевской ОГА.

Вчера вечером, 2 июля 2018 года, в Переяслав-Хмельницкую центральную районную больницу был экстренно доставлен ​​ребенок 8 лет с расстройством пищеварения, организм девочки был крайне обезвожен и она впала в кому и госпитализирована в реанимацию. Состояние квалифицируется, как тяжелое.

В Переяслав-Хмельницкий срочно выехала директор департамента здравоохранения Киевской ОГА Алла Арешкович. По состоянию на 5:00 утра девочку осмотрел анестезиолог детской областной больницы (г. Боярка), также на консультацию вызваны специалисты больницы «Охматдета». Сейчас ребенка готовят к транспортировке в детское медучреждение «Охматдет».

По предварительной информации, юная пациентка является ученицей спортивной школы Деругиних. В смене Школы Деругиних - 28 детей, которые прибыли в ООО «Детский оздоровительный лагерь санаторного типа «Славутич» 29 июня, где должны готовиться к соревнованиям.

12 детям вчера стало плохо, они имели расстройство желудочно-кишечного тракта. В результате один ребенок в коме, 11 детей попали в медицинский изолятор лагеря. На сегодня изолированных остается 7. Всего в оздоровительном лагере находится более 200 человек.

Госпродпотребслужба взяла пробы пищи, которой кормят детей в лагере, а уже сегодня проводятся посевы у детей, которые пострадали.

С учетом данного факта, сегодня, с 8.30 комиссия по эпидрасследованию с участием прокурора района и наряда полиции, ожидала допуска в медизолятор, где находились пострадавшие дети. Только по состоянию на 11:55 директор ООО «Детский оздоровительный лагерь санаторного типа «Славутич, в присутствии двух адвокатов, позволила начать работу комиссии по эпидрасследованию.