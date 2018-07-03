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Мужчина, в которого стреляли в Киеве возле ресторана на улице Большой Василькивской, скончался в больнице, сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

По предварительной информации, злоумышленник выстрелил в мужчину, а когда он упал - сделал еще несколько выстрелов. На месте изъяли стреляные гильзы, предположительно - от пистолета Макарова.

Личность потерпевшего установлена, он 1988 года рождения.

В Киеве введен оперативный план по розыску и задержанию неизвестного. Со свидетельских установлено, что мужчина - кавказской внешности, 30-35 лет, одет в черную куртку, при себе имеет огнестрельное оружие.

Сведения о событии зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Голосеевского управления полиции. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают обстоятельства и сказать преступления.

Ранее сообщалось, что в Киеве на улице Большой Василькивской возле ресторана неизвестный подстрелил мужчину
ForUm

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