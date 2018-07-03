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Военнослужащие отдельной механизированной бригады из состава Объединенных сил создали новые опорные пункты и взяли под контроль дороги возле поселка Золотого-4 в Луганской области, сообщает пресс-центр штаба ООС.

«Военнослужащие отдельной механизированной бригады из состава Объединенных сил на направлении Попасная-Первомайское, развивая оборонительные позиции, которые были оборудованы воинами бригад, выполнявших задачи ранее, во взаимодействии с ротой глубинной разведки из состава резерва Объединенных сил усовершенствовали и развили занимаемое тактическое положение, образовав новые опорные пункты и другие элементы боевого порядка, которые в дальнейшем составят полноценную полосу обеспечения», – говорится в сообщении.

В штабе отметили, что также были взято под контроль дороги, по которым раньше могли перемещаться диверсионно-разведывательные группы и контрабанда. Уже сейчас такие действия невозможны.

Также сообщается, что для населения Золотого-4 направляется гуманитарная и социальная помощь, начато решение индивидуальных запросов их жителей.

Как ранее сообщал ForUm, в конце июня украинские военные взяли под контроль населенный пункт Золотое-4 в Луганской области. 
ForUm

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