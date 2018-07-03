Верховная Рада приняла изменения в закон «О рекламе» (относительно использования отдельных элементов благоустройства и контактной сети при осуществлении рекламной деятельности) (№3454).



Как сообщает УНИАН, за это решение проголосовали 226 народных депутатов из 329, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом устанавливается, что размещение рекламы и/или рекламных средств на поддерживающих, опорных и других элементах контактной сети, на средствах и оборудовании (в том числе опорах) наружного освещения запрещается. Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Как отмечается в пояснительной записке, в результате принятия этого законопроекта использование объектов благоустройства, как это и предусматривается действующим законодательством, «будет происходить в соответствии с их функциональным назначением для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека».

Кроме того, отмечается в документе, будет ограничено «тотальное господство в городском пространстве рекламоносителей, которое приводит к визуальному засорению улиц и площадей». Это будет способствовать сохранению аутентичности и пространственной композиции архитектурных ансамблей и объектов культурного наследия, повышению туристической привлекательности, улучшению ситуации в сфере безопасности дорожного движения, считают авторы законопроекта.

После принятия закона между депутатами возник спор: речь шла о необходимости учета поправки фракции «Самопомочи», согласно которой размещение рекламы на самих опорах наружного освещения разрешалось.

Председатель ВР Андрей Парубий предложил депутатам повторно проголосовать за этот закон, поскольку, по его словам, якобы было зафиксировано неперсональное голосование, но они не поддержали это предложение.