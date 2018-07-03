Верховная Рада Украины во втором чтении приняла законопроект, направленный на сохранение украинских лесов и предотвращение контрабанды необработанных лесоматериалов.



За принятие законопроекта №5495 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно сохранения украинских лесов и предотвращения незаконного вывоза необработанных лесоматериалов» проголосовали 234 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов, сообщает УНИАН.

Законом в Уголовном кодексе Украины устанавливается, что перемещение через таможенную границу Украины вне таможенного контроля или с сокрытием от таможенного контроля лесоматериалов или пиломатериалов ценных и редких пород деревьев, а также лесоматериалов, запрещенных к вывозу за пределы таможенной территории Украины, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

То же действие, совершенное лицом, ранее совершившим одно из преступлений, предусмотренных статьями 201, 201-1, 246 настоящего Кодекса, или по предварительному сговору группой лиц, или должностным лицом с использованием власти или служебного положения, или в крупном размере, - наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере, - наказываются лишением свободы на срок от 10 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Среди прочего определяется, что незаконная рубка деревьев или кустарников в лесах, защитных и других лесных насаждениях, перевозка, хранение, сбыт незаконно срубленных деревьев или кустарников, причинившие существенный вред, - наказываются штрафом от 1000 до 1500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 3 лет, или лишением свободы на тот же срок. Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, - наказываются ограничением свободы на срок от 3 до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.

Также в Кодексе Украины об административных правонарушениях повышаются штрафы за незаконную рубку, повреждение и уничтожение лесных культур и молодняка; уничтожение или повреждение зеленых насаждений или других объектов озеленения в пределах населенных пунктов и за их пределами, не отнесенными к лесному фонду.

Кроме того, определяется, что в соответствии с пунктом "g" статьи ХХ "Общие исключения" Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ 1947) на срок действия запрета вывоза за пределы таможенной территории Украины в таможенном режиме экспорта необработанных лесоматериалов (товарная позиция 4403 согласно УКТВЭД), определенный статьей 21 этого закона, устанавливается ограничение внутреннего потребления отечественных необработанных лесоматериалов в размере 25 миллионов кубических метров в год. Объем потребления отечественных лесоматериалов необработанных не должен превышать 25 миллионов кубических метров в год независимо от объема внутреннего потребления отечественных лесоматериалов необработанных в предыдущем году.

Этот закон вступает в силу 1 января 2019 года. Временно, сроком на 8 лет со дня вступления в силу данного закона, запрещается вывоз за пределы таможенной территории Украины в таможенном режиме экспорта древесины топливной (товарная позиция 4401100000 согласно УКТВЭД).