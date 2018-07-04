Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что украинская сторона передала в Международный уголовный суд списки всех иностранцев, которые воевали на стороне Российской Федерации на Донбассе. Об этом он сообщил в эфире 112 Украина.

«Мы (военная прокуратура. - Ред.) передали в институты Международного уголовного суда через МИД списки установленных во время расследования уголовного производства об агрессивной войне против Украины со стороны северного соседа, передали списки не только сербов, но и всех иностранцев: итальянцев, испанцев, албанцев. Их там немало, они называются ротами, взводами. Их там может быть 10-15 человек, но суммарно их количество составляет несколько сотен человек», - рассказал Матиос.

Также главный военный прокурор отметил о «двойных стандартах», которые иногда применяются к Украине со стороны других государств:

«Основное, что наемничество на территории суверенного государства карается законом всех государств, откуда они приехали. Но мы почему-то не слышали массовых процессов против этих лиц. Двойные стандарты, которые иногда применяются к Украине, очень обидно поражают душу. Однако они не оставляют нам другой возможности, как делать все самим и доказывать мировому сообществу и соответствующим учреждениям, что не только у нас есть какие-то проблемы, которые надо решать, потому что не может быть выборочного применения справедливого наказания к украинцам, которые в процессе войны. Также есть те иностранцы, которые пришли воевать и находить нрав войны на территории суверенного государства в центре Европы», - добавил Матиос.

Как известно, 16 января 2017 года Украина подала иск в Международный суд ООН для привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

12 июня Украина передала в Международный суд ООН расширенный меморандум, в котором говорится о нарушениях РФ Конвенции о противодействии финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации расовой дискриминации.