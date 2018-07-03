Министр инфраструктуры Владимир Омелян утверждает, что министерство обеспечило возвращение всех застрявших украинцев из-за границы. Об этом он сказал на брифинге, передает 112 Украина.

«Мы обеспечили возвращение всех украинских граждан из Туниса, из Албании, из других государств, кризис преодолен, вопрос решен», - сказал он.

Напомним, министр иностранных дел Павел Климкин призвал привлечь к ответственности компании, из-за которых сотни украинских туристов не смогли вылететь из аэропортов курортных стран и Киева.