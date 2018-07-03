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В Киеве полиция задержала особо опасного преступника Виталия Суржана, который сбежал из зала Миргородского суда, сообщает отдел коммуникации полиции Полтавской области.

«Задержали 40-летнего беглеца сегодня ночью оперативники уголовного розыска Полтавщины вместе с коллегами из Киева, сотрудниками СБУ и прокуратуры с привлечением спецподразделения КОРД», – говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас задержанный доставлен в спецучреждение.

По данным ТСН, на след беглеца вышли полтавские коллеги. При содействии коллег из Киева и спецподразделения КОРД Суржана задержали, когда он выходил из магазина.

Отмечается, что задержать преступника помогли его сообщники.

Как ранее сообщал ForUm, 27 июня в Полтавской области из зала Миргородского районного суда сбежал особо опасный преступник Виталий Суржан.

Правоохранители задержали трех сообщников преступника, которые помогли ему осуществить побег.

Среди задержанных: водитель, находившийся за рулем автомобиля, женщина, которая передала оружие беглецу, и конвойный, который во время судебного перерыва снял наручники с преступника.
ForUm

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