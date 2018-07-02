Уполномоченная по правам человека в Украине Людмила Денисова заявила, что поскольку российская сторона не пустила ее ни к одному украинскому политзаключенному, то и российского омбудсмена Татьяну Москалькову не допустят к задержанным россиянам до выполнения договоренностей.

Украинские военные взяли под контроль населенный пункт Золотое-4 в Луганской области.

Председатель военно-гражданской администрации Золотого Константин Ильченко заявил, что военные полностью освободили поселок.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко назвала 23 фамилии россиян, которых Украина готова передать Российской Федерации для освобождения незаконно удерживаемых политзаключенных Кремля.

Незаконно удерживаемого в российской тюрьме украинского режиссера Олега Сенцова могут включить в список по обмену осужденными между Россией и Украиной. Об этом заявил зампред комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Алексей Кондратьев

На заседании подконтрольного Кремлю Раздольненского районного суда в Крыму 2 июля российский прокурор запросил для украинского активиста Владимира Балуха 4 года колонии общего режима по обвинению в дезорганизации работы Раздольненского изолятора временного содержания.

Президент России Владимир Путин продлил на полгода ограничения при транзите грузов из Украины в Казахстан и Киргизию.

В понедельник, 2 июля, в Шевченковском районе Киева трое неизвестных с оружием ограбили центр по отмыванию денег.

Министр иностранных дел Павел Климкин призывает привлечь к ответственности компании, из-за которых сотни украинских туристов не смогли вылететь из аэропортов курортных стран и Киева.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите НАТО в Брюсселе на следующей неделе будет блокировать любое решение по итогам встречи с Украиной и Грузией.

Оккупированный Крым должен стать неподъемным грузом для Москвы. Об этом сообщил Президент Петр Порошенко.

Службой безопасности Украины совместно с ГУ Национальной полиции в городе Киеве предотвращено осуществление по заказу российской стороны экстремистской провокационной акции в столице, направленной на разжигание межнациональной розни против крымскотатарского народа.

Украинский пловец Андрей Говоров установил новый мировой рекорд на дистанции 50 метров баттерфляем.

Украинцы, отдыхавшие на острове Мальорка в Испании, не смогли своевременно вылететь домой. Вывозной рейс им пообещали организовать лишь 3 июля.