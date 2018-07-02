В конце июня украинские военные взяли под контроль населенный пункт Золотое-4 в Луганской области. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат, координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тимчук.

«По оперативным данным группы ИС, в конце июня с.г. ротой глубинной разведки одного из подразделений из состава резерва Объединенных сил была проведена удачная операция по освобождению и взятию под контроль очередной важной административной единицы - населенного пункта Золотое-4», – написал он.

По словам Тымчука, благодаря умелому и профессиональному руководству командования батальона, решительным действиям командира роты младшего лейтенанта Олега Лиденко и командира взвода Зураба Чихелидзе, потерь среди украинских военнослужащих и мирного населения не было.

При этом он подчеркнул, что операция была проведена без нарушений Минских договоренностей.

Как ранее сообщал ForUm, в июне украинские военные продвинулись на 2 км вперед возле села Желобок Луганской области.

В середине мая населенный пункт Пивденное в Донецкой области взят под контроль украинских военных, сообщает командование Объединенных сил.