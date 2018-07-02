Украинцы, отдыхавшие на острове Мальорка в Испании, не смогли своевременно вылететь домой. Вывозной рейс им пообещали организовать лишь 3 июля.



Как сообщает ТСН, ссылаясь на одну из пассажирок – Валерию Серую, украинские туристы находятся в аэропорту города Пальма-де-Мальорка с 5 утра 2 июля. Туры пассажиры покупали в турагентстве Join Up, рейс должна была осуществлять украинская авиакомпания YanAir.

По словам Валерии Серой, их самолет должен был улететь еще вечером 1 июля, однако турагент сообщил им о переносе рейса на утро. В отеле Валерии сообщили, что в связи с переносом рейса они с мужем могут остаться в номере до следующего утра. Однако не всем пассажирам так же повезло, говорит женщина. «Некоторые другие пассажиры говорят, что их выселили в обед, и они до 5 утра ждали, потому что в их отеле не было мест», - отметила Валерия.

Прибыв в аэропорт, туристы сдали багаж, прошли регистрацию и таможенный контроль, но застряли в транзитной зоне. «Здесь есть, где сидеть, очень комфортно. Есть и кафе, и магазины с бутербродами, но в аэропорту все дорого. Пол-литровая бутылка воды стоит почти 2 евро. Никакой информации относительно расселения или хотя бы относительно воды и еды никто нам не предоставляет. Другие пассажиры связываются со своими турагентами, но все предоставляют разную информацию», - рассказала Валерия.

Около обеда один из турагентов сообщил пассажирам, что только на следующий день, 3 июля, туроператор осуществит вывозной рейс из Пальмы-де-Мальорки. Также туристам пообещали жилье и питание.

Эту информацию журналистам подтвердила пресс-секретарь Join Up Екатерина Резниченко. Она также пояснила, что туроператор не имеет доступа к транзитной зоне, где находились пассажиры, поэтому их питание и предоставление воды там должна обеспечить авиакомпания. По состоянию на 16:30 пассажирам начали возвращать багаж и организовывать поселение в гостиницах.

Кроме того, в Join Up объяснили задержку рейса техническими проблемами авиакомпании YanAir. Как и другая авиакомпания - Bravo Airways - она часто сообщает о технических неисправностях самолетов и имеет регулярные задержки рейсов. В связи с этим в Join Up сообщили о решении сократить полетную программу по направлению Испании, что «позволит снизить нагрузку на флот авиакомпаний и выровнять дальнейшее расписание рейсов».

«Будут сняты вылеты в Барселону из Запорожья (с 4 июля), из Львова (с 9 июля) и из Одессы (с 14 июля). Вылет из Киева до Тенерифе теперь будет осуществляться 1 раз в 10-11 дней. Полетная программа до Пальмы-де-Мальорки снимается полностью со 2 июля», - говорится в сообщении, которое получили турагенты, сотрудничающие с Join Up. Сообщается также, что туристы, которые забронировали отдых в Испании с вылетом из регионов, могут аннулировать заявки с полным возвратом стоимости или перебронировать тур на другое направление. Связаться с представителями житомирской авиакомпании YanAir пока не удалось. Номера, представленные на сайте компании, как утверждается, не соответствуют.

Напомним, несколько сотен украинских туристов с 27 июня не могли вылететь в Харьков из аэропорта Монастир имени Хабиба Бургибы, который расположен в городе Монастир (Тунис).

Часть туристов осталась в аэропорту Монастир, остальное – разместили в отеле города Сус. Пассажиры утверждали, что авиакомпания Bravo Airways и туроператор Oasis Travel, в лице принимающей компании Insight Holidays, не выполняют своих обязательств по возвращению граждан Украины домой.

30 июня в Киев из Туниса вернулась часть украинских туристов, застрявших в аэропорту Монастир. 2 июля вылетел самолет с украинскими туристами.

Кроме того, 1 июля из-за задержки рейсов авиакомпании «Браво» в грузинском городе Батуми застряла группа украинских туристов из Николаева.

Авиакомпания Bravo Airways пояснила отмену своих рейсов тем, что туроператор OASIS в течение последних двух лет не выполнял перед ней финансовые обязательства, нарастив задолженность.