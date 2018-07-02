также в разделеСпорт
«Милан» на 2 года отстранили от участия в еврокубках 71
Началась вторая волна обысков по делам о договорных матчах 59
Срна уже нашел новый клуб 50
Срна покинул «Шахтер» 62
«Реал» подписал вратаря сборной Украины 80
Бой Усик - Гассиев решили проводить в Москве 55
«Шахтер» подписал контракт экс-форвардом «Динамо» Мораесом 44
Украинец Далакян защитил титул чемпиона мира по боксу 48
Роналду получил два года тюрьмы условно 75
Футболистов Саудовской Аравии накажут за провал в матче с Россией 72
«Реал» объявил имя нового тренера 64
ФФУ наказала «Динамо» и «Шахтер» за поведение болельщиков 41
Кличко стал первым украинцем в Международном зале боксерской славы 42
Парубий: Гости ЧМ-2018 рискуют оказаться в плену террористов РФ 65
Украина потеряла 5 позиций в рейтинге ФИФА 42
Билеты на ЧМ-2018 в РФ приобрели около 5 тысяч украинцев 56
Закарпатская футбольная команда поехала на чемпионат для сепаратистов 332
Сборная Украины обыграла Албанию в товарищеском матче 89

Украинский пловец Андрей Говоров установил новый мировой рекорд на дистанции 50 метров баттерфляем.   

        

В воскресенье, 1 июля, в финале соревнований в Риме Андрей показал время 22,27 секунды и на 0,16 секунды улучшил прежнее мировое достижение, которое с 2009-го года принадлежало испанцу Рафаэлю Муньосу, сообщает XSport.

Отметим, что 50 метров баттерфляем является неолимпийской дистанцией. При этом на последнем чемпионате мира, который в 2017-м принимал Будапешт, Говоров взял бронзу на «полтиннике».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги