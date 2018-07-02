Украинский пловец Андрей Говоров установил новый мировой рекорд на дистанции 50 метров баттерфляем.

В воскресенье, 1 июля, в финале соревнований в Риме Андрей показал время 22,27 секунды и на 0,16 секунды улучшил прежнее мировое достижение, которое с 2009-го года принадлежало испанцу Рафаэлю Муньосу, сообщает XSport.

Отметим, что 50 метров баттерфляем является неолимпийской дистанцией. При этом на последнем чемпионате мира, который в 2017-м принимал Будапешт, Говоров взял бронзу на «полтиннике».