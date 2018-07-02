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Оккупированный Крым должен стать неподъемным грузом для Москвы. Об этом в Twetter сообщил Президент Петр Порошенко.

«В то время, когда Россия усиленными темпами милитаризует полуостров, превращая Крым в «остров несвободы», должны эффективно использовать имеющиеся международно-правовые механизмы для преобразования оккупированного полуострова в неподъемный груз для Москвы», – отметил он.

Напомним, 18 июня Совет Европейского Союза решил продлить на год запрет на инвестиции в оккупированный Крым.

29 июня лидеры стран Евросоюза договорились о дальнейшем продлении экономических санкций против России.
ForUm

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