Незаконно удерживаемого в российской тюрьме украинского режиссера Олега Сенцова могут включить в список по обмену осужденными между Россией и Украиной. Об этом заявил зампред комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Алексей Кондратьев, сообщают «Известия».

«Я думаю, Сенцов может попасть. Тема его обмена не раз поднималась украинской стороной, его фамилия по-прежнему актуальна (для обмена)», — сказал Кондратьев.

Напомним, 29 июня уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что Украина готова передатьРоссии 23 российских заключенных в обмен на 23 украинских политзаключенных, которые незаконно удерживаются в тюрьмах РФ.