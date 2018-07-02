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Незаконно удерживаемого в российской тюрьме украинского режиссера Олега Сенцова могут включить в список по обмену осужденными между Россией и Украиной. Об этом заявил зампред комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Алексей Кондратьев, сообщают «Известия».         

«Я думаю, Сенцов может попасть. Тема его обмена не раз поднималась украинской стороной, его фамилия по-прежнему актуальна (для обмена)», — сказал Кондратьев.

Напомним, 29 июня уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что Украина готова передатьРоссии 23 российских заключенных в обмен на 23 украинских политзаключенных, которые незаконно удерживаются в тюрьмах РФ.
ForUm

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