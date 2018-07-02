Украинские военные полностью освободили поселок Золотое-4, который является одной из пяти частей города Золотое Попаснянского района Луганской области. Об этом сказал Громадському радио председатель военно-гражданской администрации Золотого Константин Ильченко.

Он пояснил, что ранее Золотое-4 находилось в неопределенном статусе, поскольку только часть поселка была подконтрольна украинским военным. «За эти позиции проходили боевые противостояния. Сейчас опасная нагрузка на население Золотого-4 уже уменьшена, потому что это уже окончательно наша территория, закрепленные войска и такого влияния уже не имеют российские войска», - сказал Ильченко.

По словам Ильченко, сейчас в поселке проживают около 800 человек. Однако точное количество жителей еще уточняется. «В любом случае поселок находится на переднем крае, и, с учетом дальности полета минометной мины, он будет оставаться в зоне поражения. Но серая зона уменьшилась - это факт. Золотое-4 окончательно под украинским влиянием», - сказал глава ВГА Золотого.

Ранее народный депутат, координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тимчук сообщил, что в конце июня украинские военные взяли под контроль населенный пункт Золотое-4 в Луганской области.