На заседании подконтрольного Кремлю Раздольненского районного суда в Крыму 2 июля российский прокурор запросил для украинского активиста Владимира Балуха 4 года колонии общего режима по обвинению в дезорганизации работы Раздольненского изолятора временного содержания, сообщает Крым.Реалии.

При этом с учетом первого уголовного дела – 6 лет колонии общего режима и штраф на сумму 10 тысяч рублей.

«Виновность и умысел подсудимого подтверждаются показаниями потерпевшего и свидетелей, также видеозаписями с ИВС, справкой из больницы, что у Валерия Ткаченко (начальника ИВС. – Ред.) ушиб мягких тканей позвоночной области», – сказал прокурор.

Напомним, в январе 2018 года подконтрольный Кремлю Раздольненский районный суд приговорил украинского активиста Владимира Балуха, обвиняемого в хранении боеприпасов, к трем годам и семи месяцам колонии-поселения и штрафу в размере 10 тысяч рублей.

14 марта подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма изменил приговор украинскому активисту. Судья Тимур Сльозко исключил из обвинения пункт о приобретении боеприпасов. В связи с этим приговор сократили на два месяца – до 3 лет и 5 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

19 марта Балух объявил голодовку. В мае заключенный начал принимать пищу по специальной схеме во избежание принудительного кормления. Однако 22 июня Балух принял решение перейти на сухую голодовку.

25 июня адвокат Балуха сообщал об ухудшении здоровья политзаключенного.