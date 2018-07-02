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В понедельник, 2 июля, в Шевченковском районе Киева трое неизвестных с оружием ограбили центр по отмыванию денег, сообщает «Эспрессо».

«Грабители забежали в помещение конвертационного центра, оборудованного в одноэтажном отдельно стоящем здании, и открыли огонь из боевого пистолета. Злоумышленники сделали 5 выстрелов, одна из пуль попала в сотруднику конвертационного центра», – говорится в сообщении.

Отмечается, что с огнестрельным ранением ноги ее забрала карета скорой помощи.

Нападавшие забрали наличные и скрылись на автомобиле «ВАЗ 2110» серого цвета. По информации источников «Эспрессо», авто грабителей обнаружили недалеко от места преступления. Сумма, которую забрали бандиты, пока не разглашается. На месте преступления работают следователи.
ForUm

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