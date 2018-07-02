В понедельник, 2 июля, в Шевченковском районе Киева трое неизвестных с оружием ограбили центр по отмыванию денег, сообщает «Эспрессо».

«Грабители забежали в помещение конвертационного центра, оборудованного в одноэтажном отдельно стоящем здании, и открыли огонь из боевого пистолета. Злоумышленники сделали 5 выстрелов, одна из пуль попала в сотруднику конвертационного центра», – говорится в сообщении.

Отмечается, что с огнестрельным ранением ноги ее забрала карета скорой помощи.

Нападавшие забрали наличные и скрылись на автомобиле «ВАЗ 2110» серого цвета. По информации источников «Эспрессо», авто грабителей обнаружили недалеко от места преступления. Сумма, которую забрали бандиты, пока не разглашается. На месте преступления работают следователи.