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Президент России Владимир Путин продлил на полгода ограничения при транзите грузов из Украины в Казахстан и Киргизию.

Об этом сообщается на российском портале правовой информации, передает «Экономическая правда».

Согласно сообщению, транзитные ограничения были продлены на вторую половину 2018 года - до 1 января 2019 года.

Указ вступил в силу с 29 июня 2018 года.

Напомним, после вступления в силу соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Европейским Союзом 1 января 2016 года премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о введении режима наибольшего благоприятствования (РНБ) вместо договора о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Украиной, а также о применении контрсанкций в отношении страны с 2016 года.

Также 4 января 2016 года Российская Федерация полностью остановила транзит товаров из Украины через свою территорию.

С 1 июля 2016 года Россия ввела дополнительные ограничения на транзит через свою территорию товаров происхождением из Украины.

В начале февраля 2017 года Украина подала иск во Всемирную торговую организацию  против Российской Федерации об ограничении транзита.

 
ForUm

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