Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите НАТО в Брюсселе на следующей неделе будет блокировать любое решение по итогам встречи с Украиной и Грузией.

Об этом говорится в статье »Нож в спину» от Орбана: Венгрия возобновила наступление на Украину в НАТО и ЕС», сообщает «Европейская правда».

Министерство иностранных дел Венгрии направило письмо генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, в котором говорится, что Орбан намерен голосовать против любого документа, который предложат членам Альянса к принятию по итогам встречи с украинским и грузинским лидерами.

Это письмо было отправлено через три дня после украинско-венгерской встречи на министерском уровне, которая состоялась в Берегово. После встречи стало известно, что Венгрия отказалась от вето на участие Украины в саммите НАТО.

Кроме того, в Будапеште отказались от ультимативного требования о возврате к прежней языковой системе в образовании. Там наконец согласились с выводами «Венецианки»: статью 7 закона «Об образовании» можно выполнить таким образом, чтобы это не вредило национальным меньшинствам - конечно же, в консультациях с представителями этих меньшинств.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто тогда публично предположил, что до завершения саммита прогресс будет еще более выразительным и Венгрия перестанет блокировать также решение Альянса относительно статуса Украины.

Однако через несколько дней в письме венгерский МИД заявил, что встреча с Украиной не принесла успеха. В Будапеште воздержались от комментариев о причинах такой резкой смены своей позиции. Запрос «Европейской правды» в МИД и в посольство Венгрии в Украине остался без ответа. Правда, опровергать существование такого письма к генсеку НАТО там также не стали.

Не исключено, что конфликт с Украиной стал для Венгрии инструментом в решении другой проблемы - в борьбе за внимание президента США Дональда Трампа. Венгерское вето на сотрудничество с Украиной в НАТО уже помогло Орбану достичь своей цели.

Вашингтон прервал негласный «запрет» на прямое общение с одиозным руководителем Венгрии: Трамп провел телефонный разговор с Орбаном, но целью венгерского премьера была личная встреча с президентом США, Белый дом до сих пор ее не подтвердил.

Как известно, отношения между Украиной и Венгрией обострились в связи с новым украинским законом об образовании, который вступил в силу 28 сентября прошлого года. Норма закона о языке образования, государственном, вызвала критику в некоторых кругах в Украине и за рубежом. В частности, официальный Будапешт увидел в этом нарушение прав венгерского меньшинства. Венгрия одновременно заявляет, что готова к консультациям, но не может согласиться с ситуацией, когда «закон значительно сократил права нацменьшинств» и будет прибегать к дальнейшим дипломатическим шагам, пока закарпатские венгры не покажут, что ситуация решилась. Киев эти обвинения отвергает.